В Рязанской области простились с воинами, погибшими на Украине

На Украине погибли старший наводчик гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч12721, старший сержант Олегом Воеводой и старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч 12721, рядовой Сергей Курганов.

В Рязанской области простились с военными, погибшими во время спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба областного правительства.

На Украине погибли старший наводчик гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч12721, старший сержант Олегом Воеводой и старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч 12721, рядовой Сергей Курганов.

Церемония прощания состоялась в пятницу, 5 августа. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязани и Михайловском районе Рязанской области.

Врио главы региона Павел Малков выразил свои соболезнования семьям погибших.