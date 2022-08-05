В Рязанской области простились с воинами, погибшими на Украине
На Украине погибли старший наводчик гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч12721, старший сержант Олегом Воеводой и старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч 12721, рядовой Сергей Курганов.
В Рязанской области простились с военными, погибшими во время спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба областного правительства.
На Украине погибли старший наводчик гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч12721, старший сержант Олегом Воеводой и старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч 12721, рядовой Сергей Курганов.
Церемония прощания состоялась в пятницу, 5 августа. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязани и Михайловском районе Рязанской области.
Врио главы региона Павел Малков выразил свои соболезнования семьям погибших.