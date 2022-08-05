В Рязани на Лыбедском бульваре отметили День железнодорожника

Для горожан работали интерактивные площадки, на которых можно было ознакомиться с организацией железных перевозок. Поздравили рязанцев врио губернатора Павел Малков и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

В пятницу, 5 августа, в Рязани на Лыбедском прошел праздник в честь Дня железнодорожника. Поздравил горожан врио губернатора Павел Малков и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Глава региона осмотрел интерактивные площадки на бульваре, на которых можно было ознакомиться с организацией железных перевозок, и попробовал себя в роли машиниста в имитирующей кабине грузового поезда. Во время осмотра площадок, Малкову предложили отчеканить монету с изображением поездов.

После врио губернатора поднялся на сцену и отметил, что российские железные дороги стали настоящим эталоном качества.

«В это воскресенье, 7 августа, будет день железнодорожника. Кто-то сегодня здесь, а кто-то на рабочих местах, обеспечивает бесперебойное движение составов. Хозяйство у вас огромное, только в Рязанской области расположено 124 остановочных пункта, 40 станций. Ежедневно курсирует 53 пары пригородных поездов. Более 150 предприятий расположенных в области перевозят сырье и продукцию по железной дороге. Без РЖД их работа была бы абсолютно невозможна. Это нефтепродукты, цемент, минеральные удобрения, химикаты, стройматериалы и многое другое. Все по железной дороге работает всегда безупречно.

Поезда идут строго по расписанию. Российские железные дороги в последнее время стали настоящим эталоном качества, все всегда идеально. От имени всех рязанцев благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу», — подчеркнул Малков.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев поблагодарил каждого работника РЖД за весомый вклад в надежную и безопасную работу столичной магистрали.

«Быть железнодорожником не просто. Это настоящая жизненная призвание для сильных духом и характером людей, способных совершать невозможное. Именно так создавались российские железные дороги. Так они и работали на самых сложных этапах нашей истории, так продолжают работать сегодня, решая задачи государственного масштаба, соединяя в одно целое великую страну, судьбы живущих в ней людей. На московской железной дороге мы как никто ощущаем это грандиозное движение — транспортную мощь российских железных дорог, чувствуем свою сопричастность с создания отечества. Благодарен каждому работнику вне зависимости от должности и звания… Наш потенциал огромен, мы самая молодая дорога на сети, а значит, у нас есть преимущество в скорости мышления и реагирования, энергии и креативности. Молодые московские железнодорожники сделают все возможное, чтобы наша дорога была в числе лидеров», — заключил Танаев.

На праздновании состоялись спортивные соревнования для железнодорожников «Вызов принят», в котором участвовали команды со всего полигона Московской железной дороги.

Победителем стала команда «Энергия» московско-курского региона. Капитану команды врио губернатора вручил кубок.