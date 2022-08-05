В Рязани движение по улице Великанова перекроют на четыре дня

Также изменится съема движения общественного транспорта.

В Рязани движение по улице Великанова перекроют на четыре дня. Об этом в пятницу, 5 августа, предупредила пресс-служба мэрии.

Движение перекроют с 6.00 8 августа до 24.00 11 августа от дома № 12 до дома № 16 по улице Великанова. Также изменится движение городского пассажирского транспорта. Это коснется троллейбусов № 10. При движении из центра города до остановки «Рязанская таможня» они будут следовать по своему маршруту, затем по Московскому шоссе и улице Юбилейной. На обратном пути от конечной остановки «улице Крупской» он будет двигаться по улицам Крупской, Народному бульвару и далее по своему маршруту.

Также изменения коснутся маршруток:

— автобусы маршрута № 42М2 при движении со стороны мкр. Приокский следуют до остановочного пункта «Бульвар Победы» по своему маршруту, далее по Народному бульвару, ул. Крупской до остановочного пункта «ул. Крупской», далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 88М2 при движении из центра города следуют до остановочного пункта «Бульвар Победы» по своему маршруту, далее по Народному Бульвару, ул. Крупской. В обратном направлении от конечного остановочного пункта «ул. Крупской» по ул. Крупской, Народному бульвару, далее по своему маршруту.

На месте проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.