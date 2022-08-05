Утвержден окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области
Выборы губернатора Рязанской области пройдут в сентябре 2022 года.
Утвержден окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области. Об этом
Список утвердили на 28 заседании комиссии. В него включили Дениса Сидорова от партии КПРФ и Дмитрия Репникова от партии ЛДПР.
Таким образом окончательный список кандидатов на должность губернатора Рязанской области выглядит так:
- Малков Павел Викторович («Единая Россия»);
- Парсентьев Григорий Александрович («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ»);
- Рубина Наталья Владимировна («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
- Репников Дмитрий Александрович (ЛДПР);
- Сидоров Денис Сергеевич (КПРФ).
Напомним, выборы губернатора Рязанской области пройдут в сентябре 2022 года.