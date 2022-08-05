Утвержден окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области

Выборы губернатора Рязанской области пройдут в сентябре 2022 года.

Утвержден окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области. Об этом сообщили регионального избирательной комиссии в пятницу, 5 августа.

Список утвердили на 28 заседании комиссии. В него включили Дениса Сидорова от партии КПРФ и Дмитрия Репникова от партии ЛДПР.

Таким образом окончательный список кандидатов на должность губернатора Рязанской области выглядит так:

Малков Павел Викторович («Единая Россия»);

Парсентьев Григорий Александрович («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ»);

Рубина Наталья Владимировна («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

Репников Дмитрий Александрович (ЛДПР);

Сидоров Денис Сергеевич (КПРФ).

Напомним, выборы губернатора Рязанской области пройдут в сентябре 2022 года.