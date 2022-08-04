В Шиловском районе произошла смертельная авария

Авария произошла в четверг, 4 августа, в 09:10 на 279 километре трассы М5 «Урал».

В Шиловском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 4 августа, в 09:10 на 279 километре трассы М5 «Урал». Volkswagen Golf, за рулем которого был 27-летний мужчина, ехал со стороны Москвы. Он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Pajero, которым управлял 40-летний водитель.

Водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте ДТП. Три пассажира Mitsubishi получили травмы и обратились за медицинской помощью: 35-летняя женщина и двое детей 13 лет и одного года.

Проводится проверка.