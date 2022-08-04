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В Саратовской области рыбак нырнул за удочкой и утонул
Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

В Саратовской области рыбак нырнул за удочкой и утонул. Об этом пишет портал «СарБК» со ссылкой на региональный следком.

Инцидент произошел в четверг, 4 августа. Утром 53-летний мужчина поехал на рыбалку на пруд у села Чардым Воскресенского района.

В какой-то момент удочка ушла под воду и мужчина решил нырнуть за ней. Позже другие рыбаки вытащили из воды его тело.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.