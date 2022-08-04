Около ряжского зоопарка произошла серьезная авария

На месте аварии работали врачи и сотрудники полиции.

Около ряжского зоопарка произошла серьезная авария. Видео с места ДТП опубликовали в группе « Движуха Ряжск ».

Авария произошла в четверг, 4 августа, около 12:30. Сообщается, что Chevrolet Niva столкнулся с универсалом, съехала в кювет и сбила столб.

На месте аварии работали врачи и сотрудники полиции.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. По версии регионального УМВД, в аварии пострадали две женщины.