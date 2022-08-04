В ДТП в районе зоопарка в Ряжске пострадали две женщины

Авария произошла в четверг, 4 августа, на 116 километре трассы «Рязань—Ряжск—Александро-Невский—Данков—Ефремов».

В Ряжском районе в ДТП пострадали две женщины. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в четверг, 4 августа, примерно в 11:35, на 116 километре трассы «Рязань—Ряжск—Александро-Невский—Данков—Ефремов».

По предварительной информации, 33-летний мужчина ехал на Chevrolet Niva по улице Дорожной поселка Свет в сторону Ряжска. Он не выбрал оптимальный режим скорости, не справился с управлением и врезался в автомобиль «ВАЗ-2111», которым управлял 50-летний водитель. После этого Chevrolet врезалась в столб ЛЭП.

В результате аварии пострадали две пассажирки внедорожника (35 и 13 лет). Они обратились за медицинской помощью.

Проводится проверка.