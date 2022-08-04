В ДТП на перекрестке в центре Рязани пострадали три человека

Авария произошла в среду, 3 августа, на Первомайском проспекте.

В ДТП в центре Рязани пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария случилась в среду, 3 августа, примерно в 21:10, в районе дома № 80/44 по Первомайскому проспекту.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке между собой столкнулись Hyundai Palisade и Kia Rio.

В результате аварии пострадали 22-летний водитель второй легковушки, а также его 22-летний и 22-летняя пассажиры.

Проводится проверка.