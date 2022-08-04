Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
29°
ЦБ USD 60.26 0.02 05/08
ЦБ EUR 61.09 -0.03 05/08
Нал. USD 63.55 / 65.35 04/08 17:14
Нал. EUR 66.55 / 71 04/08 17:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
5 411
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
6 412
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
11 656
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 902
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанские транспортные активисты покрасили троллейбус своими силами
«При его подготовке мы постарались сделать все, чтобы он сохранился так подольше: содрали старую краску, где это возможно, нанесли несколько слоев грунта и краски», — рассказали о своей работе волонтеры.

Рязанские транспортные активисты смогли покрасить троллейбус своими силами. Об этом они рассказали в группе «stvchannel» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о троллейбусе № 1107.

«При его подготовке мы постарались сделать все, чтобы он сохранился так подольше: содрали старую краску, где это возможно, нанесли несколько слоев грунта и краски», — рассказали о своей работе волонтеры. Они смогли собрать 13 600 рублей. При этом, по их словам, потрачено 20 500 рублей.

Также активисты поблагодарили мэрию Рязани, МУП «УРТ» и 3-е троллейбусное депо за «согласование, макет и помощь в работе».