Рязанские транспортные активисты покрасили троллейбус своими силами

«При его подготовке мы постарались сделать все, чтобы он сохранился так подольше: содрали старую краску, где это возможно, нанесли несколько слоев грунта и краски», — рассказали о своей работе волонтеры.

Рязанские транспортные активисты смогли покрасить троллейбус своими силами. Об этом они рассказали в группе « stvchannel » в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о троллейбусе № 1107.

«При его подготовке мы постарались сделать все, чтобы он сохранился так подольше: содрали старую краску, где это возможно, нанесли несколько слоев грунта и краски», — рассказали о своей работе волонтеры. Они смогли собрать 13 600 рублей. При этом, по их словам, потрачено 20 500 рублей.

Также активисты поблагодарили мэрию Рязани, МУП «УРТ» и 3-е троллейбусное депо за «согласование, макет и помощь в работе».