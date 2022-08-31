В Рязанской области простились с гранатометчиком Александром Маршаниным, погибшим на Украине

Мужчину похоронили в среду, 31 августа.

В Рязанской области простились со старшиной Александром Маршаниным. Об этом сообщило областное правительство.

Александр Маршанин был старшиной, гранатометчиком воинской части 31134. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Мужчину похоронили в среду, 31 августа.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Соболезнования семье погибшего выразил врио главы региона Рязанской области Павел Малков.