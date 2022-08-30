В Семчине мужчина попал под машину, пытаясь убежать от полиции
Авария произошла в понедельник, 29 августа, на улице Княжье поле.
В Семчине мужчина попал под машину, пытаясь убежать от полиции. Видео
На кадрах видно, как около полицейской машины стоят несколько человек. В какой-то момент один из них выбегает на дорогу перед автомобилем и попадает под колеса.
Авария произошла в понедельник, 29 августа, на улице Княжье поле. 30-летняя рязанка на Nissan Serena сбила 28-летнего местного жителя.
Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.