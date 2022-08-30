В России предложили увеличить маткапитал и сделать программу бессрочной

Авторы инициативы объяснили предложение низкими демографическими показателями в стране.

В России предложили увеличить маткапитал и сделать программу бессрочной. Об этом пишет газета « Известия ».

Авторы инициативы, депутаты «Справедливой России», объяснили предложение низкими демографическими показателями в стране. Они предложили повысить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной. В настоящее время программа действует до конца 2026 года.

За третьего ребенка предлагается установить выплату почти в 1,4 млн рублей.

«Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — пояснил один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов.

Законопроект предполагается внести на рассмотрение во вторник, 30 августа. Одобрить инициативу готовы в других фракциях, а также в профильном комитете Госдумы.