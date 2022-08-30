Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
29°
Срд, 31
25°
Чтв, 01
16°
ЦБ USD 60.36 0.27 30/08
ЦБ EUR 59.96 0.08 30/08
Нал. USD 63.65 / 62.13 30/08 14:55
Нал. EUR 64.05 / 62.06 30/08 14:55
Новости
Публикации
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
4 часа назад
327
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 820
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 189
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
9 029
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России предложили увеличить маткапитал и сделать программу бессрочной
Авторы инициативы объяснили предложение низкими демографическими показателями в стране.

В России предложили увеличить маткапитал и сделать программу бессрочной. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы инициативы, депутаты «Справедливой России», объяснили предложение низкими демографическими показателями в стране. Они предложили повысить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной. В настоящее время программа действует до конца 2026 года.

За третьего ребенка предлагается установить выплату почти в 1,4 млн рублей.

«Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — пояснил один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов.

Законопроект предполагается внести на рассмотрение во вторник, 30 августа. Одобрить инициативу готовы в других фракциях, а также в профильном комитете Госдумы.