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Синоптик назвала возможный срок бабьего лета после похолодания
Она заявила, что «уже сейчас очевидно», что первая декада сентября будет холодной.

Во второй половине сентября в Москве может начаться бабье лето. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что классическое бабье лето начинается с 14 сентября.

«Сейчас точно сказать, случится оно или нет, не представляется возможным», — заявила Позднякова.

Она заявила, что «уже сейчас очевидно», что первая декада сентября будет холодной. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов, почти каждый день ожидаются дожди.

Позднякова отметила, что ухудшение погоды вызвал циклон, в центре которого сейчас находится Москва. Она предупредила, что 3-4 сентября ночные температуры снизятся до +2, +7 градусов, днем ожидается до +13, +15 градусов.