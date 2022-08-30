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Российские пенсионеры старше 80 лет получат повышенную выплату в сентябре
Перерасчет выплат пройдет автоматически.

Российские пенсионеры старше 80 лет получат повышенную выплату в сентябре. Об этом пишет РИА ФАН.

С июня 2022 года правительство увеличило размер выплаты к пенсии по старости до 7220,74 рублей. При этом пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, получат удвоенную доплату.

Таким образом, с 3 сентября данная категория пенсионеров получит 14 441,48 рублей.

Отмечается, что перерасчет выплат пройдет автоматически.