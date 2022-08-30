В поселке «Снегири» неизвестный обокрал несколько частных домов
Инцидент случился в минувшие выходные.
Под Рязанью неизвестный обокрал несколько частных домов. Информацию во вторник, 30 августа, РЗН. инфо подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент случился в минувшие выходные в поселке «Снегири». Неизвестный забирался в частные дома, вынимая москитные сетки, и забирал деньги.
Как сообщается в Telegram-канале «Усы Куракиной», этот же злоумышленник ограбил дома в жилом комплексе «Елочка».
Фото «Усы Куракиной»