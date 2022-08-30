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Малков объявил о возможной эвакуации жителей деревни Култуки
По его словам, восточная кромка лесного пожара остается активной, из-за чего есть риск, что огонь перекинется на деревню.

Врио главы региона Павел Малков анонсировал эвакуацию жителей деревни Култуки. Соответствующее заявление в понедельник, 30 августа, он сделал в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время северная, западная и южная кромки пожара практически не активны, их дотушивают. Однако самой активной оказалась восточная кромка. Спасатели весь день вели работу по ее тушению, однако вечером поднялся порывистый ветер, из-за которого образовался верховой пожар. Он двинулся в сторону деревни.

«Деревня Култуки опахана, проведено усиление размещенной там защитной группировки. Четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу вокруг участка, пройденного верховым пожаром. Следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. Работа будет вестись всю ночь. В деревне размещен транспорт на случай эвакуации», — написал Малков.