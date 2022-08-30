Малков объявил о возможной эвакуации жителей деревни Култуки

Врио главы региона Павел Малков анонсировал эвакуацию жителей деревни Култуки. Соответствующее заявление в понедельник, 30 августа, он сделал в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время северная, западная и южная кромки пожара практически не активны, их дотушивают. Однако самой активной оказалась восточная кромка. Спасатели весь день вели работу по ее тушению, однако вечером поднялся порывистый ветер, из-за которого образовался верховой пожар. Он двинулся в сторону деревни.
«Деревня Култуки опахана, проведено усиление размещенной там защитной группировки. Четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу вокруг участка, пройденного верховым пожаром. Следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. Работа будет вестись всю ночь. В деревне размещен транспорт на случай эвакуации», — написал Малков.