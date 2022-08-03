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В Рязани неизвестные выстрелили собаке в голову из травматического пистолета
Животному требуется операция.

В Рязани неизвестные выстрелили собаке в голову из травматического пистолета. Пост об этом во вторник, 2 августа, появился в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

По словам волонтеров, собаку с пулей в голове заметили дачники в Сысоеве.

«Сегодня обратились за помощью дачники из Сысоево, которые увидели ужасную картину! К ним пришел пес с дыркой в голове, в крови. Невооруженным глазом видно пулю (шарик)! Скорее всего стреляли из травматического оружия! Благо мозг не задет, пес добродушный, в сознании!» — говорится в посте.

Собаке требуется срочная операция, на которую ориентировочно нужны 40 тысяч рублей. Волонтеры попросили всех неравнодушных помочь в оплате лечения.

Реквизиты для помощи: карта СБ 5469 5300 1275 4221, держатель Светлана Викторовна В.