В Рязанской области 4 августа ожидается 30-градусная жара

Прогноз погоды на четверг опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области в четверг, 4 августа, ожидается жара. Об этом на сайте сообщило региональное управление МЧС.

По информации синоптиков, в регионе осадков не будет. Ночью ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1-6 м/c. Днем — северо-восточный ветер 3-8 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +12, +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25, +30 градусов.