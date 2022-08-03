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В Рязани сотрудники ДПС помогли женщине с задыхающейся девочкой
Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля.

В Рязани сотрудники ДПС помогли женщине с задыхающейся девочкой. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля.

В помещение Солотчинского поста ДПС вбежала взволнованная женщина. Она рассказала, что в ее машине находилась полугодовалая девочка. Ребенок задыхался, требовалась медицинская помощь.

Инспекторы ДПС Дмитрий Копейкин и Александр Мариночкин решили пересадить женщину с девочкой в патрульный автомобиль. Они включили спецсигналы, проблесковые маячки и в короткий срок добрались до детской больницы. По дороге полицейские сообщили в медучреждение о маленьком пациенте.

В результате ребенка доставили в больницу. Девочка получила необходимую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мама ребенка поблагодарила полицейских в соцсетях.