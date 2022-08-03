«Новая газета»: родственник начальника милославской полиции избил человека

Как рассказал журналистам собственный источник, Виталий Миляев так решил «наказать» собственного сотрудника.

Брат начальника отделения полиции в Милославском районе Сергея Миляева избил подчиненного. Об этом сообщила « Новая газета — Рязань » со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили журналисты, Виталий Миляев нанес травмы сотруднику собственного предприятия. По словам источника, это произошло из-за того, что тот отказался перерабатывать дополнительные часы бесплатно.

Родственника высокопоставленного полицейского осудят по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).