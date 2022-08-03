«Новая газета»: родственник начальника милославской полиции избил человека
Как рассказал журналистам собственный источник, Виталий Миляев так решил «наказать» собственного сотрудника.
Брат начальника отделения полиции в Милославском районе Сергея Миляева избил подчиненного. Об этом сообщила «
Как сообщили журналисты, Виталий Миляев нанес травмы сотруднику собственного предприятия. По словам источника, это произошло из-за того, что тот отказался перерабатывать дополнительные часы бесплатно.
Родственника высокопоставленного полицейского осудят по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).