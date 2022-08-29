Жена врио губернатора Павла Малкова впервые появилась на публике в Рязани.
Глава региона с семьей посетил церемонию открытия фестиваля «Рязанские перезвоны». Мероприятие проходило в воскресенье, 28 августа, на площади напротив Успенского собора Рязанского кремля.
Малков поприветствовал посетителей фестиваля. Как пишет сайт рязанской епархии, врио губернатора рассказал о ситуации в области, в частности, речь зашла о лесных пожарах. Говоря о фестивале, чиновник подчеркнул красоту кремля, где он проводится, поблагодарил организаторов и лично митрополита Марка. Также глава региона понадеялся, что традиция проведения подобных фестивалей будет развиваться.
На кадрах с фестиваля видно, как рядом с Малковым сидит его жена. На коленях у врио губернатора находится его сын. Рядом с женой за фестивалем следит его дочь.
Фото: сайт Рязанской епархии, пресс-служба Рязанской гордумы