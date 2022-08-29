В Турлатове сотрудник УФСИН задержал преступника
Мужчина прибежал к месту происшествия и скрутил злоумышленника, удерживая его до приезда полицейских.
В Турлатове сотрудник УФСИН задержал вооруженного преступника. Об этом в субботу, 27 августа, сообщается на сайте ведомства.
Инцидент случился вечером 27 августа в деревне Турлатово. Старший лейтенант внутренней службы Павел Сазонов увидел на улице избитого соседского мальчика. Ребенок плакал и просил прохожих о помощи — его дедушку избивали.
Когда сотрудник ФСИН прибежал к месту происшествия, он увидел, что преступник бьет мужчину стулом по голове. Тогда Сазонов набросился на злоумышленника и удерживал до приезда полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».