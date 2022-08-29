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В Рязанской области пропал 16-летний Данил Моисеев
Подросток пропал в Сасовском районе. С 16 августа его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропал 16-летний Данил Моисеев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Подросток пропал в Сасовском районе. С 16 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные темно-русые, глаза голубые.

Он был одет в коричневую футболку, черную ветровку с белыми полосами на рукавах, черные брюки-джоггеры, черные кроссовки, темно-синяя бейсболка с логотипом БМВ.

Всех, кто знает о местонахождении Данила, просят позвонить по телефонам:+7 (920) 980-21-71 +7 (4912)51-21-71 (дежурный отряд), 112 (полиция).

Ранее сообщалось, что в Сасове пропала 14-летняя Вероника Михеева.