В Рязанской области пропал 16-летний Данил Моисеев
Подросток пропал в Сасовском районе. С 16 августа его местонахождение неизвестно.
В Рязанской области пропал 16-летний Данил Моисеев. Об этом
Подросток пропал в Сасовском районе. С 16 августа его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные темно-русые, глаза голубые.
Он был одет в коричневую футболку, черную ветровку с белыми полосами на рукавах, черные брюки-джоггеры, черные кроссовки, темно-синяя бейсболка с логотипом БМВ.
Всех, кто знает о местонахождении Данила, просят позвонить по телефонам:
Ранее сообщалось, что в Сасове пропала 14-летняя Вероника Михеева.