В Песочне из подвала дома украли 800 метров кабеля
В мэрии уточнили, что аварию устраняет управляющая компания, но точное время окончания работ неизвестно.
В Песочне из подвала дома украли 800 метров кабеля. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе мэрии.
Инцидент произошел в доме № 31 по улице Новоселов. По словам местных жителей, без света остались два подъезда. В горадминистрации сообщили, что аварию устраняет управляющая компания.
«В настоящее время происходит закупка кабеля. Пока нет информации по времени окончания работ», — говорится в сообщении.
Фото Google Maps