В Касимове задержали мужчину по подозрению в убийстве

В Касимове мужчина убил знакомого из-за ревности к женщине. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 27 августа 2022 года в квартире одного из домов в Касимове. Между пьяными мужчинами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого один из них зарезал другого. Тело 47-летнего местного жителя обнаружили следователи.

Позже выяснилось, к убийству причастен 41-летний безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному делу назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия. Расследование продолжается.