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Прио-Внешторгбанк опубликовал еще две подсказки, где может быть спрятан сертификат на слиток серебра
Место можно найти по фотоподсказке.

Прио-Внешторгбанк опубликовал четвертую и пятую подсказки, где может быть спрятан сертификат на слиток серебра. По словам команды проекта «Красоты России», добраться до четвертого сертификата можно только с воды. Колбу спрятала в месте слияния реки Осетр и ее правого притока — реки Осетрик. Место можно найти по фотоподсказке.

Пятый сертификат дожидается кладоискателей в Егорьевском историко-художественном музее. В сундук под замок его положил купец Баранкин. Замок кодовый, чтобы вычислить код, пройдитесь по залам музея и присмотритесь к экспонатам.

«Отгадаете загадки купца Баранкина — подставьте ответы в формулу, А — В + C + D и получите код. Сам сундук сертификатом стоит в последнем зале музея около зеркала», — рассказали организаторы проекта.

Загадки читайте на страницах Прио-Внешторгбанка в соцсетях vk.com/priobank?w=wall-90591095_5874 и https://ok.ru/priovtb/topic/154813939810424 или в новостях на сайте priovtb. comМузей расположен по адресу: город Егорьевск, улица Советская, 73/20. Работает все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00, но касса до 17:00.