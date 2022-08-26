Прио-Внешторгбанк опубликовал еще две подсказки, где может быть спрятан сертификат на слиток серебра

Место можно найти по фотоподсказке.

Прио-Внешторгбанк опубликовал четвертую и пятую подсказки, где может быть спрятан сертификат на слиток серебра. По словам команды проекта «Красоты России», добраться до четвертого сертификата можно только с воды. Колбу спрятала в месте слияния реки Осетр и ее правого притока — реки Осетрик. Место можно найти по фотоподсказке.

Пятый сертификат дожидается кладоискателей в Егорьевском историко-художественном музее. В сундук под замок его положил купец Баранкин. Замок кодовый, чтобы вычислить код, пройдитесь по залам музея и присмотритесь к экспонатам.

«Отгадаете загадки купца Баранкина — подставьте ответы в формулу, А — В + C + D и получите код. Сам сундук сертификатом стоит в последнем зале музея около зеркала», — рассказали организаторы проекта.