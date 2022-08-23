«Яндекс» продаст новостной агрегатор
Ядром новой главной страницы станет «Поиск».
«Яндекс» продаст новостной агрегатор. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
«После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID», — заверили в корпорации.
Также анонсировано обновленное приложение «Яндекс» с Алисой для Android.
Отмечается, что «Поиск» станет ядром новой главной страницы и приложения.
В свою очередь,