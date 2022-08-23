Стали известны новые названия Sprite и Fanta для российского рынка

Обновленные напитки будут продавать с сентября.

Стали известны новые названия газировок Sprite и Fanta для российского рынка. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на сеть «Магнит».

Напитки получат название «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange». Лимонады будут продавать с сентября.

«У них будут привычные для покупателей вкусы, которые уже были представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно», — заметили в сети. Также линейку расширят за счет других вариантов напитков: «манго-маракуйя», «дюшес», «сибирские травы», «вишня» и других.

Владелец бренда «Добрый» Coca-Cola Company презентовала продукцию в сети магазинов «Верный». Там уточнили, что ритейлер и производитель не согласовали начало продаж и ввод новинок в ассортимент.

«Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах, плюс другие детали. Вряд ли „молодые“ бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola», — отметили представители «Верного».