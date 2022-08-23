Официальный дилер CHERY организует интерактивную зону на Дне города в Рязани

Официальный дилер автомобилей CHERY Восток Авто Московский организует интерактивную зону на Дне города в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зона получила название With CHERY With Love Cool Summer. Любой желающий на ней сможет узнать информацию о модельном ряде CHERY Tiggo Pro, а также лично протестировать автомобили в деле. «Главной целью организаторов является познакомить жителей с модельным рядом CHERY. Оценить преимущества и лично попробовать, на что способны эти автомобили не только в городских условиях, но и на бездорожье», — сообщили организаторы.

Гости площадки смогут протестировать возможности автомобильного ряда и получить ответы на все вопросы. Участники тест-драйва получат сувениры и подарки. Также посетителей ждет яркая фотозона.

Стенд установят на Лыбедском бульваре в рамках гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство». Он будет работать 26 и 27 августа с 13:00.

Записаться на испытание автомобилей CHERY Tiggo 7 Pro или CHERY Tiggo 8 Pro можно по телефону: tel:+74912777310.

Напомним, День города в Рязани отмечают с 25 по 28 августа.