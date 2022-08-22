В Рязани открылся стоматологический центр экспертного уровня

По мнению специалистов, это новый для Рязани формат стоматологической клиники. Здесь академическая медицинская наука и частная стоматологическая практика будут продуктивно взаимодействовать. Это значительно расширит доступ рязанцев к передовому и качественному лечению, а врачам к повышению своего профессионального уровня.

В Рязани открылся центр стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова, хирурга-имплантолога, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой клинической стоматологии Рязанского государственного медицинского университета.

По мнению специалистов, это новый для Рязани формат стоматологической клиники. Здесь академическая медицинская наука и частная стоматологическая практика будут продуктивно взаимодействовать. Это значительно расширит доступ рязанцев к передовому и качественному лечению, а врачам к повышению своего профессионального уровня.

В Центре будут оказывать амбулаторную и стационарную стоматологическую помощь взрослым и детям. Как отметил профессор Кузнецов, оснащение Центра высококлассным и дорогостоящим оборудованием не отразилось на конечной стоимости оказываемых услуг — цены не превышают среднюю стоимость по Рязани.

«Сердце нашего центра — операционный блок, не имеющий аналогов в рязанском регионе. Он позволяет выполнять высокотехнологические хирургические вмешательства, которые раньше в нашем городе были невозможны. Сегодня мы готовы решать самые серьезные стоматологические проблемы, за которые не берутся в других клиниках. Это большой шаг вперед для всей рязанской стоматологии," - говорит основатель центра Александр Кузнецов.

Центр располагается по адресу: Рязань, Чапаева, 59. https://kuznetsov-center.ru .

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