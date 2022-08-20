В Вологодской области после смертельного массового ДТП сгорели восемь машин
В массовой аварии один человек погиб, семь пострадали, трех из них доставили в больницу.
В Вологодской области после смертельного массового ДТП сгорели восемь машин. Об этом
Авария произошла в субботу, 20 августа, в Кирилловском районе на 108 километре трассы «Вологда — Медвежьегорск». На мосту через Кишемский канал грузовик не справился с управлением и столкнулся с семью легковушками. В результате ДТП все автомобили загорелись.
В массовой аварии один человек погиб, семь пострадали, трех из них доставили в больницу.
Губернатор добавил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны.