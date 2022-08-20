В Вологодской области после смертельного массового ДТП сгорели восемь машин

В массовой аварии один человек погиб, семь пострадали, трех из них доставили в больницу.

В Вологодской области после смертельного массового ДТП сгорели восемь машин. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице «ВКонтакте».

Авария произошла в субботу, 20 августа, в Кирилловском районе на 108 километре трассы «Вологда — Медвежьегорск». На мосту через Кишемский канал грузовик не справился с управлением и столкнулся с семью легковушками. В результате ДТП все автомобили загорелись.

В массовой аварии один человек погиб, семь пострадали, трех из них доставили в больницу.

Губернатор добавил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны.