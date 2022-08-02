В Рязани 15 улиц 3 августа останутся без холодной воды

Информация об отключениях появилась на сайте «Водоканала».

В Рязани 15 улиц 3 августа останутся без холодной воды. Информация об отключениях появилась на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат в среду, 3 августа. Ее не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

улица 1-й Гражданский переулок, дом № 4;

улица 1-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;

улица 1-й Совхозный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7;

улица 2-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;

улица 3-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица 4-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;

улица 8-го Марта, дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 2, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Гражданская, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корпус 2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9;

улица Лермонтова, дома №№ 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);

улица Макаренко, дома №№ 10, 12, 16, 4, 6, 8;

улица Попова, дома №№ 10/9, 12, 6/1, 8/10;

улица Радиозаводская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 5/17, 7, 9/36;

улица Совхозная, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 5, 5а, 7 корпус 2, 7, 7а, 7б, 9;

улица Электрозаводская, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 40, 6, 8.

Также холодной воды не будет с 9.30 до 17.00 по адресу:

улица Советской Армии, дома №№ 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/7 (МБУ СШОР «Юпитер»), 28/7.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводе.