В ЛДНР силами «Единой России» организована работа волонтеров-медиков

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», непосредственное участие в этом принимают и депутаты партии.

На Донбассе организовали работу волонтеров-медиков. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», непосредственное участие в этом принимают и депутаты партии.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, в настоящее время в ЛДНР и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — рассказал Андрей Турчак.

Помимо этого, «Единая Россия» при содействии МГУ установила телемедицинское оборудование трех городах — Северодонецке, Купянске и Мариуполе. С помощью этих терминалов проводят первичную диагностику, снимают ЭКГ, измеряют давление и передают данные в режиме онлайн для последующих консультаций со специалистами и профессорами МГУ.

Полным ходом ведется работа и в других направлениях. Например, в рамках акции «Книги — Донбассу» уже собрали более 150 тысяч книг, а с педагогами, которые готовятся к учебному году, проводят работу и помогают им перейти на российские образовательные стандарты.

Детям уделяют отдельное внимание. Так, «Единая Россия» открыла детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. Волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия, а к 1 сентября на Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.

Андрей Турчак также добавил, что с начала военной спецоперации «Единая Россия» собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

Непосредственное участие в поддержке жителей Донбасса и освобожденный территорий принимает Рязанская область. По словам замсекретаря Рязанского регионального отделения «Единой России» — руководителя регионального исполкома партии Сергея Васильева, регион одним из первых отправил гумпомощь на Донбасс. Причем все продовольствие поступило в ЛДНР от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, а также растениеводства и переработки.

«В сборе следующей партии гуманитарной помощи, которую собрали в конце мая, принимали участие сотрудники регионального исполкома и активисты „Молодой Гвардии“. К началу нового учебного года передадим для юных жителей Донбасса школьные принадлежности, чтобы порадовать ребят ко Дню знаний и помочь их родителям в сборах к 1 сентября. В больницах и гуманитарных центрах Донбасса продолжают работать медики из Рязанской области. Кроме этого, наши врачи-добровольцы привозят оборудование, лекарства и другие препараты. Работу бригад координирует председатель комитета Госдумы по охране здоровья, парламентарий от региона Дмитрий Хубезов», — заявил Васильев.