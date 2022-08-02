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В Касимовском районе пропал 70-летний Александр Меньшаев
Во вторник, 2 августа, мужчина ушел за грибами в селе Коротово и не вернулся.

В Касимовском районе пропал 70-летний Александр Меньшаев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Во вторник, 2 августа, мужчина ушел за грибами в селе Коротово и не вернулся.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью.

Одежда: неизвестно.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, у него возможна потеря памяти.

Всех, кто знает местоположение Александра Меньшаева, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.