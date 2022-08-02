Площадь лесного пожара в рязанском заповеднике составила 30 гектаров

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

Площадь лесного пожара в рязанском заповеднике составила 30 гектаров. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

Так, в понедельник, 1 августа, в России действовали 156 лесных пожаров общей площадью 79.4 тысяч гектаров. В том числе пожар действовал на территории Окского заповедника в Рязанской области.

Сильнее всего горят леса в Республике Саха — там огнем охвачено 47 712 гектаров земель лесного фонда. Также пожары действуют в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Чукотке, Хабаровском крае, Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Тыва.