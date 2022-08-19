«Ведомости»: местные рязанские лесники несколько дней отказывались от помощи федерального МЧС

По словам руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, причиной образования масштабных лесных пожаров стала человеческая безответственность. Местные лесники и сотрудники охраняемых природных территорий скрыли реальный масштаб возгорания и несколько дней отказывались от помощи, которую им предлагал федеральный центр.

Стала известна причина разрастания лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

По его словам, причиной образования масштабных лесных пожаров стала человеческая безответственность. Местные лесники и сотрудники охраняемых природных территорий скрыли реальный масштаб возгорания и несколько дней отказывались от помощи, которую им предлагал федеральный центр.

Также Советников рассказал, что в настоящее время огонь тушат пожарные из Йошкар-Олы, Ханты-Мансийска и других регионов России.

«Сейчас идет активное его тушение, считаем, что на сегодня оценки делать рано, наша задача сейчас полностью ликвидировать возгорания и гарантированно избежать их в дальнейшем», — сказал Иван Советников.

Ранее глава Рослесхоза рассказал, что в Рязанской области не горит торф.