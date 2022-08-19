Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
26°
Сбт, 20
26°
Вск, 21
28°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 60.28 19/08 17:01
Нал. EUR 64 / 60.81 19/08 17:01
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
2 198
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
2 594
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
40 071
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
14 400
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Ведомости»: местные рязанские лесники несколько дней отказывались от помощи федерального МЧС
По словам руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, причиной образования масштабных лесных пожаров стала человеческая безответственность. Местные лесники и сотрудники охраняемых природных территорий скрыли реальный масштаб возгорания и несколько дней отказывались от помощи, которую им предлагал федеральный центр.

Стала известна причина разрастания лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

По его словам, причиной образования масштабных лесных пожаров стала человеческая безответственность. Местные лесники и сотрудники охраняемых природных территорий скрыли реальный масштаб возгорания и несколько дней отказывались от помощи, которую им предлагал федеральный центр.

Также Советников рассказал, что в настоящее время огонь тушат пожарные из Йошкар-Олы, Ханты-Мансийска и других регионов России.

«Сейчас идет активное его тушение, считаем, что на сегодня оценки делать рано, наша задача сейчас полностью ликвидировать возгорания и гарантированно избежать их в дальнейшем», — сказал Иван Советников.

Ранее глава Рослесхоза рассказал, что в Рязанской области не горит торф.