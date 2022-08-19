Полиция начала проверку после выезда легковушки на «встречку» на окраине Рязани
Ранее в сети появилось видео, на котором «ВАЗ-2110» едет по встречной полосе движения по Московскому шоссе.
Полиция начала проверку после выезда легковушки на «встречку» на окраине Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства нарушения ПДД водителем устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, на котором «ВАЗ-2110» едет по встречной полосе движения по Московскому шоссе.