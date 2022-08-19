Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
26°
Сбт, 20
25°
Вск, 21
28°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 66 19/08 17:31
Нал. EUR 63 / 68.2 19/08 14:40
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
2 319
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
2 709
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
40 256
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
14 516
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На этой неделе в Рязани и области проходит ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небо России», кульминацией которого станет праздник на летном поле возле Шумаши 20 августа.

В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится выступление русского инструментального ансамбля «Каприс» Калужской областной филармонии.

Рязанский музыкальный театр 20 августа покажет спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя» — мюзикл Владимира Баскина по мотивам пьесы «Тетка Чарлея» Брендона Томаса.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото Владимира Евдокимова