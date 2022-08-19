Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На этой неделе в Рязани и области проходит ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небо России», кульминацией которого станет праздник на летном поле возле Шумаши 20 августа.
В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится выступление русского инструментального ансамбля «Каприс» Калужской областной филармонии.
Рязанский музыкальный театр 20 августа покажет спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя» — мюзикл Владимира Баскина по мотивам пьесы «Тетка Чарлея» Брендона Томаса.
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Фото Владимира Евдокимова