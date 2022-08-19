Фоторепортаж с места тушения лесных пожаров в Рязанской области

РЗН. инфо публикует кадры с места происшествия.

Корреспондент РЗН. инфо побывал под деревней Деулино, где бушуют лесные пожары, и снял, как пожарные отстаивают деревню.

Спасатели рассказали, что тушение лесных пожаров осложняет горельник 2010 года: молодые деревья и остатки сгоревших вспыхивают мгновенно. Они опасаются порывов ветра.

На месте работает авиация над Голованово (информация на 18 августа — прим. ред.), где близость до очага менее 10 км. На месте стоят пожарные расчеты. Проводится эвакуация желающих выехать жителей.

Уточняется, что от Деулино до пожаров примерно 8-9 км. Распространение огня наблюдается в сторону Ольгино и Горок.

«Открытый огонь замечен около реки Кадь, в некоторых местах идет к реке Пра», — рассказали пожарные.

Фото/видео: Ольга Михайлова.