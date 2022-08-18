В Рязани из-за обрыва контактного провода изменилась схема движения троллейбусов
Речь идет о маршрутах №№ 2, 3 и 13.
В Рязани из-за обрыва контактного провода изменилась схема движения троллейбусов. Об этом сообщила администрация города.
Из-за отключения контактной сети по улице Новой и Касимовскому шоссе троллейбусы №№ 2 и 3 проследуют от конечных остановок «Октябрьский городок» и «ЦПКиО» до площади Свободы, далее — в обратном направлении.
На время работ движение троллейбусов маршрута № 13 приостановят.
На 18:35 движение восстановили.