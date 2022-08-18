В Касимовском районе ограничат подачу газа
Газа не будет из-за ремонтных работ.
В Касимовском районе на два дня ограничат подачу газа. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В рамках подготовки к отопительному сезону в районе пройдут ремонтные работы на газопроводе высокого давления Степаново-Гиблицы-Ибердус Касимовского района.
Из-за этого подачу газа населению прекратят с 8:00 23 августа до 17:00 25 августа по адресам:
- деревня Чаруши;
- деревня Тимохино;
- село Гиблицы;
- деревня Степаново;
- деревня Петрушово;
- деревня Барсуково;
- деревня Озерки;
- село Погост;
- деревня Забелино.