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В Касимовском районе ограничат подачу газа
Газа не будет из-за ремонтных работ.

В Касимовском районе на два дня ограничат подачу газа. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В рамках подготовки к отопительному сезону в районе пройдут ремонтные работы на газопроводе высокого давления Степаново-Гиблицы-Ибердус Касимовского района.

Из-за этого подачу газа населению прекратят с 8:00 23 августа до 17:00 25 августа по адресам:

  • деревня Чаруши;
  • деревня Тимохино;
  • село Гиблицы;
  • деревня Степаново;
  • деревня Петрушово;
  • деревня Барсуково;
  • деревня Озерки;
  • село Погост;
  • деревня Забелино.