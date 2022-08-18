После двух лесных пожаров в Рязанской области возбудили уголовное дело

По версии экстренных служб, два возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

В МЧС России возбудили уголовное дело после двух лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений по фактам двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве», — отметил собеседник агентства.

По версии экстренных служб, два пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Специалисты устанавливают причастных к произошедшему.

Отмечается, что первый пожар произошел 7 августа, второй — спустя день. Ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. Позже пожары разрослись.