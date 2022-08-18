Глава МЧС поручил запретить посещать леса в ЦФО

Александр Куренков осмотрел пострадавшие от огня части региона.

Глава МЧС Александр Куренков распорядился запретить посещение лесов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки. Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — распорядился министр. Также глава ведомства предложил запретить сезон охоты.

На прошедшем координационном совещании Куренков поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС и при необходимости наращивать ее. Также он призвал активно привлекать добровольную пожарную охрану.

Помимо этого, министр осмотрел в вертолета пострадавшие части Рязанской области. Отмечается, что на данный момент действуют четыре очага возгораний: в Спасском, Рыбновском и Рязанском районах.