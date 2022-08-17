За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области составила 42,6 гектара
По данным на 17 августа, в регионе ведется тушение трех пожаров на площади 181 гектар.
За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области составила 42,6 гектара. Об этом сообщает сайт «Авиалесоохраны».
По данным на 17 августа, в регионе ведется тушение трех пожаров на площади 181 гектар. Среди них:
- пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 35 га;
- пожар на землях обороны и безопасности на площади 45 га;
- пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 101 га (ГПБЗ «Окский»).
Отмечается, что площадь пожаров с начала сезона в регионе составила 436,87 гектара.
Карта пожаров в сайта fires.ru