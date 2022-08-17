Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
29°
Чтв, 18
29°
Птн, 19
24°
ЦБ USD 61.42 0.05 17/08
ЦБ EUR 62.36 -0.15 17/08
Нал. USD 63.05 / 62.47 17/08 11:40
Нал. EUR 64.1 / 63.48 17/08 11:40
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
Вчера 09:01
897
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 2022 16:43
1 330
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
37 392
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 201
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани концерт группы Anacondaz перенесли за два дня до мероприятия
На этот раз — до марта 2023 года.

В Рязани вновь перенесли концерт группы Anacondaz. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкантов.

На этот раз концерт назначен на 11 марта 2023 года. Предыдущий раз мероприятие перенесли с 13 апреля на 19 августа. Помимо этого, с сайте убрали упоминание клуба Deep — в нем должен был пройти концерт. Билеты действительны.

Также группа объявила о переносе всех шоу на 2023 год. По словам музыкантов, это связано с давлением на концертные площадки и организаторов.

«Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы „Агора“ мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — сообщили в Telegram-канале.

Группа Anacondaz известна своими хитами «Мама, я люблю», «Твоему новому парню», «Круглый год», «Семь миллиардов», «Беляши» и другими треками.