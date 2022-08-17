В Рязани концерт группы Anacondaz перенесли за два дня до мероприятия

На этот раз — до марта 2023 года.

В Рязани вновь перенесли концерт группы Anacondaz. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкантов.

На этот раз концерт назначен на 11 марта 2023 года. Предыдущий раз мероприятие перенесли с 13 апреля на 19 августа. Помимо этого, с сайте убрали упоминание клуба Deep — в нем должен был пройти концерт. Билеты действительны.

Также группа объявила о переносе всех шоу на 2023 год. По словам музыкантов, это связано с давлением на концертные площадки и организаторов.

«Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы „Агора“ мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — сообщили в Telegram-канале.

Группа Anacondaz известна своими хитами «Мама, я люблю», «Твоему новому парню», «Круглый год», «Семь миллиардов», «Беляши» и другими треками.