Проезд к месту лесного пожара под Рязанью осложняется из-за аварийных мостов
Пожар начался на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник.
Проезд к месту лесного пожара под Рязанью осложняется из-за аварийных мостов. Об этом пользователи сообщили на сайте Pikabu.
«Пожар осложняется проездом, техника идет вброд, так как мост в Деулино давно аварийно опасен, а другой, через Веретье, восстанавливаемый силами дружины охотников, еще не готов к тяжелой грузовой технике», — написал пользователь сайта.
Напомним, пожар начался на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник, 16 августа. В Спасском районе объявили режим