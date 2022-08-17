Малков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами под Рязанью

По его словам, площадь пожара в Кудомском лесничестве составляет 500 гектаров, но опасности для населенных пунктов нет.

В среду, 17 августа, на пресс-конференции врио губернатора Павел Малков высказался о ситуации с лесными пожарами в Клепиковском районе.

По его словам, площадь пожара в Кудомском лесничестве составляет 500 гектаров, но опасности для населенных пунктов нет.

Малков уточнил, что всего в Рязанской области в настоящее время активны четыре очага возгораний — в Кудомском лесничестве самый крупный, в Рыбновском районе — 45 гектаров, в Спасском районе — 18 гектаров и на территории Окского заповедника — три гектара.

Напомним, возгорание началось на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник, 16 августа. В Спасском районе объявили режим ЧС.