В Рязани в 2023 году на ледовой арене «Айсберг» установят щиты от шума

По словам министра спорта Владислава Фролова, их установят к июлю 2023 года.

В 2023 году на ледовой арене «Айсберг» в Рязани установят щиты от шума. Об этом во вторник, 16 августа, на заседании правительства сообщил министр спорта Владислав Фролов.

Врио губернатора Павел Малков рассказал о жалобах жителей улицы Шевченко на шум от охладительных установок ледовой арены «Айсберг».

«Вопрос сложный. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию на установку шумоизоляционных щитов, чтобы верхние этажи соседнего дома не испытывали неудобства от шума. Исправим, я думаю, эту ситуацию», — заявил Фролов.

Он отметил, что к июлю 2023 года щиты установят.