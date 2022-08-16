Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
28°
Срд, 17
29°
Чтв, 18
27°
ЦБ USD 61.37 0.47 16/08
ЦБ EUR 62.51 -0.03 16/08
Нал. USD 64.15 / 63.32 16/08 11:01
Нал. EUR 64.65 / 64.12 16/08 11:01
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
4 часа назад
223
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
Вчера 16:43
717
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
35 866
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
12 624
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский полицейский помог довезти до больницы беременную женщину
Инспектор ГИБДД нес службу на улице Станкозаводской. В этот момент он обратил внимание на странно едущий автомобиль «Лада».

Рязанский полицейский помог довезти до больницы беременную женщину. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на улице Станкозаводской.

Инспектор Александр Бутузов обратил внимание на странную манеру вождения Lada Kalina. Сотрудник ГИБДД попросил водителя остановиться. Взволнованная женщина за рулем рассказала, что пассажирке потребовалась медицинская помощь: у нее возникла угроза прерывания на раннем сроке беременности.

Женщина за рулем объяснила, что они заблудились из-за того, что они не местные и знают плохо город. Инспектор незамедлительно принял решение сопроводить девушек до ОКБ.

Полицейский помог добраться до больницы женщинам. Там беременной оказали медицинскую помощь.

На данный момент жизни и здоровью девушки и будущего ребенка ничего не угрожает. Женщины поблагодарили полицейского в соцсетях.