Рязанский полицейский помог довезти до больницы беременную женщину

Инспектор ГИБДД нес службу на улице Станкозаводской. В этот момент он обратил внимание на странно едущий автомобиль «Лада».

Рязанский полицейский помог довезти до больницы беременную женщину. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на улице Станкозаводской.

Инспектор Александр Бутузов обратил внимание на странную манеру вождения Lada Kalina. Сотрудник ГИБДД попросил водителя остановиться. Взволнованная женщина за рулем рассказала, что пассажирке потребовалась медицинская помощь: у нее возникла угроза прерывания на раннем сроке беременности.

Женщина за рулем объяснила, что они заблудились из-за того, что они не местные и знают плохо город. Инспектор незамедлительно принял решение сопроводить девушек до ОКБ.

Полицейский помог добраться до больницы женщинам. Там беременной оказали медицинскую помощь.

На данный момент жизни и здоровью девушки и будущего ребенка ничего не угрожает. Женщины поблагодарили полицейского в соцсетях.